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Giriş Tarihi: 12.6.2022 13:32 Son Güncelleme: 12.6.2022 13:42

Sağanak yağmur Aydın’ı Venedik’e çevirdi

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Sağanak yağmur Aydın’ı Venedik’e çevirdi

Aydın dün yaklaşık 3 saat süren yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Şehir Venedik’e döndü. Sosyal medyaya düşen görüntülerde bir vatandaşın suyla dolan apartman girişinde yüzmeye çalışması izleyenleri güldürdü.

Aydın'da dün saat 14.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 3 saat süren kuvvetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Tıkanan rögarlar taştı, sel suları nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından itfaiye birimine 343, sağlık birimine 164, jandarma birimine 23, emniyet birimine 81, AFAD birimine 42 olmak üzere toplam 653 olay bildirildi. İhbarların ardından Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) biriminde eş zamanlı kriz merkezi oluşturuldu.

YAĞMUR SULARINDA YÜZMEYE ÇALIŞTI

Sosyal medyaya düşen görüntülerde bir vatandaşın suyla dolan apartman girişinde yüzmeye çalışması izleyenleri güldürdü. Görüntülerde deniz şortuyla adeta göle dönen apartman girişine geldiği görülen vatandaşın, "Arkadaşlar ben işe gitmenin kola yolunu buldum. Hadi Allah'a emanet olun" dediği duyuluyor. İzlenme rekorları kıran görüntü izleyenlere hem neşeli dakikalar yaşattı, hem de düşündürdü.

VALİ AKSOY İNCELEMELERDE BULUNDU

Konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimizde 11 Haziran günü 06.00-17.00 saatleri arasında metrekareye toplamda 118 kilogram yağan yağmur sebebiyle oluşan su baskınlarına yönelik olarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne saat 15.00 itibariyle ihbarlar gelmeye başlamıştır. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) biriminde eş zamanlı kriz merkezi oluşturulmuştur. 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından itfaiye birimine 343, sağlık birimine 164, jandarma birimine 23, emniyet birimine 81 ve AFAD birimine 42 olay bildirilmiştir. Söke ilçesi Yamaç Kanyonu'nda mahsur kalan 10 sporcu, JAK Timi ve Sahil Güvenlik helikopterleri tarafından kurtarılmıştır. Koçarlı ilçesi Çakırbeyli, Boydere ve Çinçin mahallelerinde arazilerin su altında kalması üzerine Vali Hüseyin Aksoy ve beraberindeki heyet ile olay yerinde inceleme yapılmış ve hasar tespit çalışmalarına başlanması talimatı verilmiştir.

Efeler ilçemizde evlere su dolması ihbarı verilen 85 olaya Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (ASKİ), itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından müdahale edilmiştir. Köşk-Ödemiş yolu Akçaköy mevkiinde heyelan meydana gelmiş, karayolları ekibi tarafından yol trafiğe açılmıştır. İncirliova ilçesinde kanal tıkanması sonucu yolda biriken sular karayolları ekibi tarafından temizlenerek yol trafiğe açılmıştır. Aydın Kadın Doğum Hastanesi zemin katında meydana gelen su baskınına ilişkin tahliye işlemleri itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından yapılmakta olup, sağlık hizmetleri aksatılmadan yürütülmektedir. Aşırı yağışlardan dolayı zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

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Sağanak yağmur Aydın’ı Venedik’e çevirdi
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