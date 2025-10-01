SAĞLIK BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI! Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri nasıl yapılır, şartlar ne? Gözler KPSS 2025/5 tercihlerinde!

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU

Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının ünvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımlarına ilişkin detaylar Resmi Gazete'de yer alan ilanla birlikte belli oldu.



İşte kadrolara göre alımı yapılacak branşlar şöyle;

Avukat 50, Biyolog 15, Büro Personeli 290, Çocuk Gelişimcisi 102, Dil ve Konuşma Terapisti 45, Diyetisyen 116, Ebe 805, Fizyoterapist 133, Gerontolog 8, Hemşire 6.445, İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 18, Klinik Psikolog 60, Sosyal Çalışmacı 76, Odyolog 17, Perfüzyonist 27, Psikolog 63, Sağlık Fizikçisi 12, Mimar 40, Diğer Teknik Hizmet Personeli 14, Mühendis 122, Sağlık Teknikeri (Adli Tıp) 2, Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) 303, Sağlık Teknikeri (Ameliyat) 25, Sağlık Teknikeri (Anestezi) 166, Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) 129, Sağlık Teknikeri (Diş Protez) 10, Sağlık Teknikeri (Diyaliz) 233, Sağlık Teknikeri (Eczane) 139, Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji) 135, Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) 28, Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi) 120, Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım) 1.809, Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisi) 10, Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) 439, Sağlık Teknikeri (Nükleer Tıp) 36, Sağlık Teknikeri (Odyometri) 58, Sağlık Teknikeri (Optisyen) 17, Sağlık Teknikeri (Ortopedi) 29, Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi) 79, Sağlık Teknikeri (Podolog) 6, Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) 8, Sağlık Teknikeri (Röntgen) 917, Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) 1.370, Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım) 27, Sağlık Teknisyeni (Anestezi) 5, Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı) 10, Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım) 150, Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar) 6, Sağlık Teknisyeni (Röntgen) 13, Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) 35, Destek Personeli (Şoför) 11, Tekniker 233, Teknisyen 231