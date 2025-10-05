Haberler Yaşam Haberleri Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları bekleniyor: KPSS 2025/5 kılavuzu ile Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 personel alım sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 5.10.2025 10:30

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları bekleniyor: KPSS 2025/5 kılavuzu ile Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 personel alım sonuçları açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 29 Eylül’de başlayan ve toplam 15 bin 247 kadronun açıklandığı alım süreci, 6 Ekim’de sona eriyor. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, şimdi gözlerini KPSS 2025/5 personel alımı sonuçlarına çevirdi. Adaylar yerleştirme işlemlerini merakla beklerken, Bakanlık tarafından yapılacak resmi açıklama da takip ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte başvuru ve sonuç takvimine dair detaylı bilgiler…

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları bekleniyor: KPSS 2025/5 kılavuzu ile Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 personel alım sonuçları açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları gündemdeki yerini koruyor. Merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilecek toplam 15 bin 247 sözleşmeli personel için başvurular 29 Eylül 2025'te başlamıştı. Adaylar, tercih sürecini tamamlamasının ardından gözlerini KPSS 2025/5 sonuçlarına çevirdir.Peki, Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 personel alımı tercih sonuçları ne zaman ilan edilecek? İşte, KPSS 2025/5 personel alımı sonuçları ve sürece dair detaylar…

SAĞLIK BAKANLIĞI 15 BİN 247 PERSONEL ALIMI TERCİHLERİNDE YARIN SON GÜN!

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı kapsamında 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı yapacak. ÖSYM AİS üzerinden açılan KPSS 2025/5 tercihleri 6 Ekim 2025 tarihine kadar yapabilecek. Detaylar yayımlanan Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/5 Tercih Kılavuzu üzerinden öğreniliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, 29 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden TC kimlik numarası ve şifresini girerek yapabilecek.

ÖSYM veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı'nın 15 bin 247 kişilik personel alımı tercih sonuçlarının kesin açıklama tarihi henüz duyurulmadı. Ancak uzmanlar ve önceki süreçler dikkate alındığında, KPSS 2025/5 sonuçlarının tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2-3 hafta içinde açıklanması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımlarına ilişkin detaylar Resmi Gazete'de yer alan ilanla birlikte belli oldu.

İşte kadrolara göre alımı yapılacak branşlar şöyle;

AVUKAT 50

BİYOLOG 15

BÜRO PERSONELİ 290

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 102

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 45

DİYETİSYEN 116

EBE 805

FİZYOTERAPİST 133

GERONTOLOG 8

HEMŞİRE 6.445

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) 18

KLİNİK PSİKOLOG 60

SOSYAL ÇALIŞMACI 76

ODYOLOG 17

PERFÜZYONİST 27

PSİKOLOG 63

SAĞLIK FİZİKÇİSİ 12

MİMAR 40

DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ 14

MÜHENDİS 122

SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) 2

SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) 303

SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) 25

SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 166

SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 129

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) 10

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) 233

SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) 139

SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) 135

SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) 28

SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) 120

SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) 1.809

SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ) 10

SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) 439

SAĞLIK TEKNİKERİ (NÜKLEER TIP) 36

SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) 58

SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) 17

SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) 29

SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) 79

SAĞLIK TEKNİKERİ (PODOLOG) 6

SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ) 8

SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) 917

SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) 1.370

SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) 27

SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) 5

SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 10

SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) 150

SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) 6

SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) 13

SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) 35

DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) 11

TEKNİKER 233

TEKNİSYEN 231

ARKADAŞINA GÖNDER
Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları bekleniyor: KPSS 2025/5 kılavuzu ile Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 personel alım sonuçları açıklandı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz