Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları bekleniyor: KPSS 2025/5 kılavuzu ile Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 personel alım sonuçları açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları gündemdeki yerini koruyor. Merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilecek toplam 15 bin 247 sözleşmeli personel için başvurular 29 Eylül 2025'te başlamıştı. Adaylar, tercih sürecini tamamlamasının ardından gözlerini KPSS 2025/5 sonuçlarına çevirdir.Peki, Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 personel alımı tercih sonuçları ne zaman ilan edilecek? İşte, KPSS 2025/5 personel alımı sonuçları ve sürece dair detaylar…