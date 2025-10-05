Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları bekleniyor: KPSS 2025/5 kılavuzu ile Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 personel alım sonuçları açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları gündemdeki yerini koruyor. Merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilecek toplam 15 bin 247 sözleşmeli personel için başvurular 29 Eylül 2025'te başlamıştı. Adaylar, tercih sürecini tamamlamasının ardından gözlerini KPSS 2025/5 sonuçlarına çevirdir.Peki, Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 personel alımı tercih sonuçları ne zaman ilan edilecek? İşte, KPSS 2025/5 personel alımı sonuçları ve sürece dair detaylar…
Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı kapsamında 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı yapacak. ÖSYM AİS üzerinden açılan KPSS 2025/5 tercihleri 6 Ekim 2025 tarihine kadar yapabilecek. Detaylar yayımlanan Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/5 Tercih Kılavuzu üzerinden öğreniliyor.
Adaylar başvurularını, 29 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden TC kimlik numarası ve şifresini girerek yapabilecek.
ÖSYM veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.
Sağlık Bakanlığı'nın 15 bin 247 kişilik personel alımı tercih sonuçlarının kesin açıklama tarihi henüz duyurulmadı. Ancak uzmanlar ve önceki süreçler dikkate alındığında, KPSS 2025/5 sonuçlarının tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2-3 hafta içinde açıklanması bekleniyor.
Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımlarına ilişkin detaylar Resmi Gazete'de yer alan ilanla birlikte belli oldu.
İşte kadrolara göre alımı yapılacak branşlar şöyle;
AVUKAT 50
BİYOLOG 15
BÜRO PERSONELİ 290
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 102
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 45
DİYETİSYEN 116
EBE 805
FİZYOTERAPİST 133
GERONTOLOG 8
HEMŞİRE 6.445
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) 18
KLİNİK PSİKOLOG 60
SOSYAL ÇALIŞMACI 76
ODYOLOG 17
PERFÜZYONİST 27
PSİKOLOG 63
SAĞLIK FİZİKÇİSİ 12
MİMAR 40
DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ 14
MÜHENDİS 122
SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) 2
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) 303
SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) 25
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 166
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 129
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) 10
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) 233
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) 139
SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) 135
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) 28
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) 120
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) 1.809
SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ) 10
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) 439
SAĞLIK TEKNİKERİ (NÜKLEER TIP) 36
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) 58
SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) 17
SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) 29
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) 79
SAĞLIK TEKNİKERİ (PODOLOG) 6
SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ) 8
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) 917
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) 1.370
SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) 27
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) 5
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 10
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) 150
SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) 6
SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) 13
SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) 35
DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) 11
TEKNİKER 233
TEKNİSYEN 231