Sağlık Bakanlığı Promosyon Ödemeleri Son Durum: 2025 SB Promosyon ödemesi ne zaman yatacak, ne kadar?

2025 yılı banka promosyonlarında sağlık çalışanlarının beklentisi yüksek. Bankaların sunduğu teklifler ile sendikaların talepleri arasındaki fark göze çarpıyor. Özellikle 90 bin TL'ye kadar nakit promosyon ve 200–550 bin TL arasında değişen faizsiz kredi imkanları gündemde olsa da, sağlık çalışanları daha güçlü ve kapsamlı bir anlaşma istiyor. Peki, promosyon ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak ve miktarı ne olacak? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…
SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMELERİNDE SON DURUM
Türk Sağlık-Sen Başkanı Önder Kahveci'nin açıklamalarına göre, bazı illerde sağlık çalışanlarına 90.000 TL nakit ve 10.000 TL para puan olmak üzere toplamda yaklaşık 100.000 TL'lik bir banka promosyonu teklifi sunuldu. Ancak sendikalar, bu teklifin çalışanlar arasında yeterli memnuniyet yaratmadığını ve mevcut ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Promosyon süreciyle ilgili beklentiler giderek artarken, merkezi bir anlaşma yapılması talepleri de güç kazanıyor. Bu gelişmeler, sağlık personelinin promosyon hakkına verdiği önemi ve sürecin yakından takip edildiğini gözler önüne seriyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMESİ HANGİ TARİHTE YAPILACAK?
Promosyon ödemelerinin zamanı, il müdürlüklerinin bankalarla nihai protokolü tamamlamasına bağlı olarak netleşiyor. Görüşmelerin uzaması, ödeme tarihini de geciktirebiliyor. Ancak revize görüşmeleri kısa sürede sonuçlanır ve merkezi bir anlaşma sağlanırsa, ödemelerin 2025'in son çeyreğinde (Ekim-Aralık) tek seferde ve peşin olarak sağlık çalışanlarının hesaplarına yatırılması bekleniyor.