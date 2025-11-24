Sağlık Bakanlığı Promosyon Ödemeleri Son Durum: 2025 SB Promosyon ödemesi ne zaman yatacak, ne kadar?

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMELERİNDE SON DURUM

Türk Sağlık-Sen Başkanı Önder Kahveci'nin açıklamalarına göre, bazı illerde sağlık çalışanlarına 90.000 TL nakit ve 10.000 TL para puan olmak üzere toplamda yaklaşık 100.000 TL'lik bir banka promosyonu teklifi sunuldu. Ancak sendikalar, bu teklifin çalışanlar arasında yeterli memnuniyet yaratmadığını ve mevcut ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Promosyon süreciyle ilgili beklentiler giderek artarken, merkezi bir anlaşma yapılması talepleri de güç kazanıyor. Bu gelişmeler, sağlık personelinin promosyon hakkına verdiği önemi ve sürecin yakından takip edildiğini gözler önüne seriyor.