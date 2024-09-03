Sağlık Bakanlığı’ndan “Halk Sağlığı Haftası” açıklaması: Sağlığını erteleme harekete geç

Sağlık Bakanlığı, her yıl 3-9 Eylül tarihlerinde kutlanan Halk Sağlığı Haftası'nın ana temasının "Sağlığını erteleme, harekete geç" olduğunu açıkladı. Bu kapsamda, "Aşının gücüne inan, aşılan", "Farkında ol, taramanı yaptır, kanseri engelle", "Emzirmek annenin, anne sütü bebeğin sigortasıdır", "Ekranı değil, hayatı yaşa", "Her adımında aile hekimin yanında", "Alışkanlıklarımızı değiştiriyoruz, sağlıklı besleniyoruz" ve "Sağlıklı anneler, sağlıklı nesiller" konuları çerçevesinde bazı etkinlikler düzenleneceği aktarılan açıklamada, bununla toplumda farkındalık oluşturulmasının hedeflendiği kaydedildi. Aşının, hastalığa yakalanmadan önce kişinin bağışıklık kazanmasını sağlamak amacıyla yapılan en etkili halk sağlığı müdahalelerinden biri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Aşı, insanları hastalıklardan ve onun kötü sonuçlarından koruyabilmek için sağlam ve risk altındaki kişilere uygulanır. Aşılamayla özellikle bebeklerde ve çocuklarda bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkışı önlenebilir. Bu hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin ve engelliliğin önüne geçilebilir" denildi.Aşının prensibinin "hastalık etkeninin, hastalık yapıcı özelliğinden arındırılmış bir halde vücuda verilip bağışıklık sisteminin uyarılması" olduğu ifade edilen açıklamada, vücudun daha sonra o mikropla tekrar karşılaştığında bağışıklık sistemini tanıyıp savaştığı belirtildi. Aşının en önemli faydalarından birinin toplum bağışıklığına etkisi olduğu vurgulanan açıklamada, Türkiye'de bağışıklama çalışmalarının "Genişletilmiş Bağışıklama Programı" adı altında sürdürüldüğü, Sağlık Bakanlığı Ulusal Çocukluk Dönemi Aşı Takvimi'nde 13 hastalığa karşı aşının yer aldığı aktarıldı.