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Giriş Tarihi: 11.1.2023

Sağlık çalışanı gencin katılı yakalandı

ABBAS ÇAKAR
Sağlık çalışanı gencin katılı yakalandı
KOCAELİ'DE evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden radyoloji teknikeri Hürrem Doğan'ın katili yakalandı. İzmit Ayazma Mahallesindeki bir sitede ikamet eden Hürrem Doğan (31), spora gitmek üzere evinden çıkıp otomobilinin yanına geldiği esnada kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 7 mermi ile ağır yaralanmıştı. Ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Doğan, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde Radyoloji Teknisyeni olarak çalıştığı öğrenilen Doğan'ı öldüren şüpheli İ.Ö. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Sağlık çalışanı gencin katılı yakalandı
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