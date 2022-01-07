Sağlık çalışanlarının eğitim tatbikatı gerçeğini aratmadı

Aksaray'ın çok önemli bir kavşak noktasında bulunduğunu bu yönü ile trafik kazalarında ilk müdahale ve ekiplerin bu alanda eğitimlerinin çok önemli olduğunu ifade eden Vali Aydoğdu; "Trafik kazası ve acil sağlık yardımı noktasında çok daha titizlikle hareket etmemiz gerekiyor. Yapılan eğitim tatbikatında bir kez daha gördük ki sağlık çalışanlarımız bizim gördüğümüzden bazen göremediğimizden, yaşamadığımız duyguları çok yoğun yaşıyorlar. Allah onlara yardım etsin" dedi.