Sağlık çalışanlarının eğitim tatbikatı gerçeğini aratmadı

Kaza senaryosuna göre; 35 kişinin yaralandığı 4 kişinin hayatını kaybettiği kazaya 20 ambulans, 2 Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibi ve 75 sağlık personeli katıldı.
Sağlık ekipleri kazaya karışan araçlarda ve yerde kanlar içinde yatan yaralılara müdahale ederken yapılan uygulamaları ve yöntemleri takip eden hakemler sağlık ekiplerinin işlemlerini puanladı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Ekipler, gerçeği aratmayan tatbikatı verilen kısa süreli zaman içerisinde başarıyla tamamladı.
Tatbikatı izleyen Vali Hamza Aydoğdu yaptığı açıklamada; tatbikat olmasına rağmen sağlık çalışanlarının gösterdiği gayreti bir kez daha takdir ettiklerini söyledi.
Aksaray'ın çok önemli bir kavşak noktasında bulunduğunu bu yönü ile trafik kazalarında ilk müdahale ve ekiplerin bu alanda eğitimlerinin çok önemli olduğunu ifade eden Vali Aydoğdu; "Trafik kazası ve acil sağlık yardımı noktasında çok daha titizlikle hareket etmemiz gerekiyor. Yapılan eğitim tatbikatında bir kez daha gördük ki sağlık çalışanlarımız bizim gördüğümüzden bazen göremediğimizden, yaşamadığımız duyguları çok yoğun yaşıyorlar. Allah onlara yardım etsin" dedi.
Tatbikatın başarı ile tamamlayan ekipleri tebrik eden Vali Aydoğdu; trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekerek araç sürücülerinin trafikte daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Tatbikatı, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Sağlık Müdürü Kerim Yeşildağ, İl Afet Acil Durum Müdürü Cezmi Türkmen ve üniversite öğrencileri izledi.