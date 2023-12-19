Sağlık harekâtı

AK Parti Bursa Milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ak Parti İl Başkanı; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü. Daha sonra Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve Sağlık Müdürü Dr. Orkun Yıldırım'ın da bulunduğu heyet biri bin yataklı 5 yeni hastanenin yer seçimi için incelemelerde bulundular. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan kentin sağlık projelerini anlattı:"Bakan Fahrettin Koca ilk olarak Acemler'deki 1315 yataklı Ali Osman Sönmez Hastanesi'nin inşaatı ile Muradiye Devlet Hastanesi'nin 200 yataklı yeni bölümünün inşaatlarının hızlandırılması için gerekli talimatları verdi. Osmangazi ile Yıldırım'a hizmet verecek bin yataklı yeni büyük hastane için de Valimiz ile birlikte Ankara Caddesi, Demirtaş bölgesi, Samanlı ve İstanbul yolunda muhtemel 6-7 arsada inceleme yaptık. Bursa'ya 2024 yılı içerisinde yeni 5 hastane kazandıracağız. Bin yataklı olan devlet hastanesi merkezi bölgelere yakın olacak. Çekirge Devlet Hastanesi'nin Ali Osman Sönmez Hastanesi'ne taşınmasıyla bölgeye 400 yataklı fizik tedavi rehabilitasyon ve geriatri merkezi kazandırmayı hedefliyoruz. Ankara Caddesi Yüksek İhtisas Kavşağı'ndaki eski fakülte binasına Yıldırım'a hizmet verecek 200 yataklı butik hastane ile karşısına yeni bir diş hastanesi kazandırmayı amaçlıyoruz. Nilüfer'de Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki 27 dönümlük hastane alanına 400 yataklı Nilüfer Devlet Hastanesi ya da branş hastanesi inşa edeceğiz. Özlüce'deki Dörtçelik Çocuk Hastanesi'nin bir bölümü Ali Osman Sönmez Hastanesi'ne taşınacak. Özlüce Ertuğrul bölgesinde çocuk hastanesinin boşaltacağı arsaya 400 yataklı yeni hastane yapmayı planlıyoruz. Ali Osman Sönmez Sağlık Kompleksi inşaatının bittiğinde Bursa'da sağlık alanında hiç bir sıkıntı kalmayacak."