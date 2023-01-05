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Giriş Tarihi: 6.1.2023

Sağlık memuru uyuşturucudan tutuklandı

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Sağlık memuru uyuşturucudan tutuklandı
Sakarya bir sağlık memurunun uyuşturucu kullandığı yönündeki istihbara aldı. Polis Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nde görevli olan sağlık memuru S.Ş.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonrasında mahkeme kararı alan ekipler S.Ş.'nin Adapazarı'nda yaşadığı eve operasyon düzenlendi. Evde titiz arama yapan ekipler uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Sağlık memuru S.Ş. polis tarafından gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirildi. Emniyette çapraz sorguya alınan şüpheli daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Sağlık memuru uyuşturucudan tutuklandı
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