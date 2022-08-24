Sağlık sistemi, devlet ve insanlık farkı! Almanya’nın ’Fişini çekeriz’ dedi Türkiye sahip çıktı

ZORLUK ÇEKTİLER

Yusuf, Aydeğer için "Entübe olursa fişini çekeriz" dendiğini anlattı. Doktorun işi hastayı yaşatmakken aileye karşı "hasta ölebilir alın gidin yapacak bir şey yok" şeklinde bir tavır sergilendiğini kaydeden Yusuf, "Odayı boşaltın, biran önce dediler. Hukuken sorumluluğa girmemek için yazılı belge de vermediler. Her noktada büyük zorluklar yaşadık" dedi.