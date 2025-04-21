Sağlık üssü Diyarbakır’a hasta göçü başladı

Güneydoğu'da 90'lı yıllarda bölge halkı, Ankara ve İstanbul'a tedavi için gidiyordu. Ancak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapılan sağlık alanındaki yatırımlarla artık doğu ve batı illeri arasında fark kalmadı. Yapılan yatırımlarla bölgenin sağlık üssü olan Diyarbakır'a, batıdan hasta göçü yaşanıyor. Diyarbakır Dicle Üniversitesi'ne her yıl İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerden çok sayıda hasta geliyor.Dicle Üniversitesi Hastanesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Diyarbakır'a tersine hasta göçüyle ilgili SABAH'a konuştu. Eski dönemlerde basit bir ameliyat için dahi Diyarbakır'dan batı illerine gidildiğini anımsatan Prof. Dr. Eronat, gerek yeni son teknolojik cihazlar gerekse de yeni doktor kadrolarıyla artık batıya hasta göçünün yaşanmadığını söyledi. Sağlık alanında Diyarbakır'ın artık eskisi gibi olmadığını belirten Prof. Dr. Eronat, yapılan teknolojik ve hekim yatırımlarıyla üniversite hastanesine geçen yıl Türkiye'nin dört bir yanından 250 bin hasta geldiğini söyledi. Prof. Dr. Eronat, sadece geçen yıl İstanbul, Ankara ve İzmir'den yaklaşık 12 bin kişinin tedavi olmaya geldiğine dikkat çekerek, Irak başta olmak üzere Almanya'da dan hastaların geldiğini ifade etti. Hastalaron daha çok kalp hastalıkları ile böbrek ve karaciğer nakli için Diyarbakır'ı tercih ettiğini anlatan Eronat, 30 hastaya böbrek ve 27 hastaya da karaciğer nakli gerçekleştirildiğini anlattı.Prof. Dr. Kamuran Eronat, tersine hasta göçünde yoğunluk yaşanınca üniversite yönetimi tarafından 800 yataklı yeni bir hastane için düğmeye bastıklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2025 yılı bütçesine girdiğini ve kısa süre içerinde projesinin hazırlanacağını söyledi. Yoğun nakil ameliyatı taleplerinin olduğu hastanede, organ nakli merkezi kurulması için de çalışma yapılıyor.