Sağlıkçı Ali Fuad 2 yıldır yatağa bağlı yaşıyor! Düğün gününde bile arabadan inip yardıma koşmuştu

Konya 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığında 7 yıl paramedik olarak görev yapan Ali Fuad Tömek, 3,5 yıl önce hayatını hemşire Gökten Tömek ile birleştirdi. 4 Kasım 2020 gecesi evinde istirahatteyken aniden fenalaşan Tömek, başının döndüğünü belirterek eşinden yardım istedi. Eve gelen meslektaşları tarafından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Tömek'in beyninde pıhtı attığı tespit edildi. Aile, çocuklarına 14 saat boyunca hiçbir müdahalede bulunulmadığını ileri sürerek çocuklarını yine kentte bulunan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk ettirdi. Tıbbı müdahalede geç kalındığı ileri sürülen Ali Fuad Tömek'in boynundan aşağısı felç kaldı. 2 yıla yakın bir zamandır yatağa bağımlı olan Tömek'e yüzde 98 engelli raporu verildi.

BİLİRKİŞİ RAPORU: SAĞLIK PERSONELİNİN SUÇU YOK

Daha önce SABAH'ın gündeme getirdiği olayda, Tömek ailesi avukatları aracılığıyla sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Aylarca beklenen üniversite bünyesinde yapılan soruştur sonuçlandı. Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli bir heyet tarafından alınan bilirkişi raporunda, "Ali Fuad Tömek'e yapılan müdahalelerin zamanında yapıldığı ve herhangi bir aksaklık olmadığı, tetkiklerde mesleki bir hata olmadığı, herhangi bir özensizlik, ihmal veya kasıt içeren tıbbi tutum yada davranışın oluşmadığı tespiti yapılmış dolayısıyla adı geçen personellerin görevi kötüye kullanma suçunun işlemedikleri, soruşturmada adı geçen sağlık personellerinin ayrı ayrı men-i mahkemelerine oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

DANIŞTAY'DA RAPORA UYDU

Danıştay Birinci Dairesi de, 'Mevcut delillerin şüpheliler hakkında kamu davası açılmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından Necmettin Erbakan Üniversitesi rektörlüğünce oluşturulan yetkili kurulun men-i mahkeme kararının onanmasına karar verilmiştir" dedi.

Aile ise hukuki haklarını sonuna kadar arayacaklarını ifade etti.