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Giriş Tarihi: 28.1.2022 21:40 Son Güncelleme: 28.1.2022 21:54

Sağlıkçılar müdahale etti, şoför hastaneye yetiştirdi

ABBAS ÇAKAR
Sağlıkçılar müdahale etti, şoför hastaneye yetiştirdi

Düzce-Konuralp arası çalışmakta olan halk otobüsünde, bir anda fenalaşan yolcuya ilk müdahale araçta yolcu olarak bulunan sağlıkçılardan geldi.  Otobüs şoförü ise direksiyonu hastaneye kırarak, fenalaşan yolcuyu zamanında hastaneye yetiştirdi.

Ulaşım A.Ş.'nin Konuralp-Düzce hattı seferini gerçekleştiren şehir içi yolcu otobüsünde oldukça hareketli dakikalar yaşandı. Araçta bulunan kadın yolculardan biri aniden rahatsızlandı. Durumu fark eden ve araçta yolcu olarak bulunan sağlıkçılar, hemen rahatsızlanan yolcuya müdahale ederken, otobüs şoförü Cabbar Parlak direksiyonunu Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kırdı. Fenalaşan yolcu zamanında acil servise yetiştirilirken, araç içerisinde yaşananlar ise saniye saniye aracın güvenlik kameralarına yansıdı. Fenalaşan kadın yolcu hastaneye yetiştirildikten sonra, otobüs normal seferine devam etti.

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Sağlıkçılar müdahale etti, şoför hastaneye yetiştirdi
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