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Giriş Tarihi: 17.3.2022

‘Sağlıkta şiddet sorununu kökünden çözeceğiz

‘Sağlıkta şiddet sorununu kökünden çözeceğiz
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta şiddeti sona erdirecek düzenlemelerin en kısa sürede Meclis'e geleceğini söyleyerek "Düzenleme sağlık çalışanlarımızın bu sorununu kökten çözecek" dedi. Koca, sağlık çalışanlarının maaş ve ücret iyileştirmelerine ilişkin ise "Gerekli olan neyse hepsi yapılacak" diye konuştu. Bakan Koca, Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Muzaffer Şenveli ile grev yapan doktorlar arasında yaşanan acil servis tartışmasıyla ilgili olarak da "Sağduyuyla hasta haklarının da gözetilmesi gerekir" dedi. ANKARA

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‘Sağlıkta şiddet sorununu kökünden çözeceğiz
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