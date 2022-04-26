Şahan Gökbakar’ın iddialarına videolu yanıt

Tortum şelalesi. HES öncesi ve sonrası... Bence yeni hali çok daha iyi olmuş. Hem aşırı ses çıkartıyordu, hem de boş boş akıyor israf oluyordu... şimdi mis gibi kupkuru, akarı yok kokarı yok."

Gökbakar'ın bu paylaşımının altına binlerce insan olayın doğru yönünü anlatsa da ünlü oyunca yanlış olan tweetini silmek yerine "Şimdi yorumları okuyorum. Mevsimsel diyenler var. İnşallah öyledir. Ben birkaç yazı okudum ve Tortumun debisinin çok ciddi düştüğü ve belli zamanlar kuruduğu yönünde...Ben üzüldüğüm için paylaştım, samimiyetle inşallah mevsimseldir..." ifadelerini kullandı.