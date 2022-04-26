Şahan Gökbakar’ın iddialarına videolu yanıt

Oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından dünyanın en uzun şelalaleri arasında bulunan Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi ile ilgili doğru olmayan bir paylaşım yaptı. Gökbakar, paylaşımında, geçtiğimiz aylarda tadilat çalışmaları nedeniyle suyu bilinçli şekilde kesilen ve Valilik kararı ile yeniden suyun verilmesi sağlanan Şelalenin bu görüntüsü alarak şu cümleleri kullandı:
Tortum şelalesi. HES öncesi ve sonrası... Bence yeni hali çok daha iyi olmuş. Hem aşırı ses çıkartıyordu, hem de boş boş akıyor israf oluyordu... şimdi mis gibi kupkuru, akarı yok kokarı yok."
Gökbakar'ın bu paylaşımının altına binlerce insan olayın doğru yönünü anlatsa da ünlü oyunca yanlış olan tweetini silmek yerine "Şimdi yorumları okuyorum. Mevsimsel diyenler var. İnşallah öyledir. Ben birkaç yazı okudum ve Tortumun debisinin çok ciddi düştüğü ve belli zamanlar kuruduğu yönünde...Ben üzüldüğüm için paylaştım, samimiyetle inşallah mevsimseldir..." ifadelerini kullandı.
BELEDİYE BAŞKANI'NDAN VİDEOLU AÇIKLAMA
Sosyal medyada gerçekleştirilen yanlış bilgilendirme üzerine Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak ise Tortum Şelalesine giderek bir viedo paylaştı. Eriyen kar suları ile en coşkun halde olan şelalenin son durumunu paylaşan Aktoprak; "Tortum Gölü bu sene bir ay önceden doldu ve şelalemiz coştu. Görmelisiniz, tüm dünya görmeli. Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise üçüncü büyük şelalesi olan Tortum Şelalesi işte gördüğünüz gibi gürül gürül. Gökkuşağının yedi rengi işte burada ete kemiğe bürünmüş bir halde. Yalana itibar etmeyin, gerçeğe itibar edin. 'Tortum Gölü ve Tortum Şelalesi kurudu.' gibi dezenformasyon yapan, gerçekle alakası olmayıp yalan haber üzerine hayatlarını idame ettirenler gelsinler Tortum Şelalesi'ni ve Tortum Gölü'nü görsünler. Hepsi yalan, işte bu gerçek"
Sosyal medya üzerinden algı oluşturmaya çalışan oyuncu Gökbakar ise son olarak bu tweetle durumu toparlamaya çalıştı; "Tortum şelalesi paylaşımım üzerine onlarca insan "evet fotoğraf doğru, bir donem kurudu" dedi. "Sonra tepkiler oldu, su yine verildi" dediler. Şimdi biri video koymuş gürül gürül. Mutlu oldum! Ne güzel! Hep böyle gürül gürül aksin diye paylaşıyorum zaten anlayabilseniz keşke."