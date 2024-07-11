Şahdamarımda mermiyle yaşarım ama vatansız yaşayamam

ETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, cuntacılara karşı en ön safta direnenlerden İsmail Acur (40) vücudunda 8 yıldır duran G3 mermisi ile yaşıyor. O gece İBB'nin Saraçhane'deki binasının önünde başından vurulan ve sağ gözünü kaybeden Acur'un kurşun tam şahdamarının yanına saplandı. Gazi İsmail Acur, hayatını şahdamarındaki bu mermiyle geçiriyor. SABAH'a konuşan Gazi Acur, "Boynumda G3 mermisiyle, tek gözümle yaşarım ama vatansız yaşayamam" diyor. Acur, "Ölüm riski olduğu için kurşuna müdahale edilemiyor. Yüzümde kırıklar olduğu için çok acı çekiyorum. Vatanım, devletim için hiç tereddüt etmeden hayatımı ve her şeyimi feda etmeyi göze aldığım 8 koca yıl. Allah bir daha yaşatmasın ancak tekrar olursa yine aynısını yaparım. Bu şeref sözümü bana hiç unutturmayacak olan son nefesime kadar da boynumda taşıdığım mermi ile yine olsa bir saniye dahi düşünmeden yine yaparım" dedi.Acur, "Bir gün X-Ray'den geçtiğimde alarm çaldı, polis arkadaşlar yanıma geldi. Gazi olduğumu söyledim, silahım olup olmadığını sordular. 'Bir tane kurşunum var' deyince istediler. 'Ben yıllarca uğraştım çıkaramadım, siz çıkarabilir misiniz' deyince gülüştük. Sağlığımı kaybetmiş olsam da bundan gurur duyuyorum. Boynumda, şahdamarımın hemen yanı başında bir şeref madalyası var. Bir milim daha oynasaydı belki de şehit olma onuruna erişecektim ama bunları düşünmüyorum artık. Bir ömür boyu onur duyacağım bir şeref madalyam var. Milletimizin, vatanımızın hürriyet belgesi bu" şeklinde konuştu.