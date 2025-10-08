Haberler Yaşam Haberleri Sahil yolunda feci kaza! Otomobilde bulunan kadın öldü, eşi ağır yaralı
Giriş Tarihi: 8.10.2025 15:52

Giresun’un Bulancak ilçesi sahil yokunda otomobil ile minibüs çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, Bulancak ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Burunucu köyü mevkiinde meydana geldi. Giresun istikametinde ilerlemekte olan Halil Engin (80) yönetimindeki otomobil aynı istikamette seyir halinde olan E.K.(43) yönetimindeki minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil savruldu. İhbar üzerine bölgeye 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan Halil Engin ve Aysel Engin (75),sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Aysel Engin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken,ağır yaralanan eşi Halil Engin'in tedavisi devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

