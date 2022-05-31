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Giriş Tarihi: 31.5.2022 18:12

Sahilde balık tutan savcı yorgun mermiyle vuruldu

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Sahilde balık tutan savcı yorgun mermiyle vuruldu

İstanbul Üsküdar sahilinde balık tuttuğu esnada nereden geldiği bilinmeyen bir saçma ile başında vurulan Gebze Cumhuriyet Savcısı Halis Cengiz yaralandı. Yaralanan savcı kısa sürede hastaneye kaldırılırken polis silahı rastgele sıkan magandayı yakalamak için çalışma başlattı.

Üsküdar Kandilli Sahile hafta sonu balık tutmak için gelen Gebze Cumhuriyet savcısı Halis Cengiz, bir süre orada balık tuttuktan sonra biranda başına bir saçma isabet etti. Nereden geldiği bilinmeyen saçma ile yaralanan savcı hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu saçmanın kemiğe geçmediği öğrenildi. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Silahın çevredeki bir maganda tarafından rastgele ateşlendiği belirlenirken şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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Sahilde balık tutan savcı yorgun mermiyle vuruldu
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