Sahipsizler 41. bölüm izle! "Devran, Hazar'ı Zincirle Bağladı!" Sahipsizler son bölüm izleme linki

Öte yandan Uzunkaya çiftliğine dönen çocuklar, hafıza kaybı yaşayan anneleri Bala'nın kendilerini reddetmesiyle yıkılır. Bala'nın geçmişi hatırlaması için çiftlikten ayrılmamakta kararlı olan çocuklar çabalarını sürdürür. Annesini görünce fenalık geçiren Zeliha ise hamile olabileceğinden şüphelenerek test yaptırmaya karar verir.

Vahap'ın vurulduğunu öğrenen Azize, kocasının yanında durarak aşiretin bu zorlu günlerinde ona destek olur. Devran ise babasının intikamını almak ve aşiretin başına geçmek için harekete geçerek Hazar'ın maskesini düşürmeye çalışacaktır.