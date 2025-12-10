Haberler Yaşam Haberleri Sahipsizler 41. bölüm izle! Star TV ile Sahipsizler son bölüm izle
Giriş Tarihi: 10.12.2025 17:20

Sahipsizler 41. bölüm izle! Star TV ile Sahipsizler son bölüm izle

Sahipsizler dizisi 41. bölümüyle bu hafta Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Hazal Subaşı ve Kaan Miraç Sezen’in başrollerini paylaştığı yapımda tansiyon her geçen bölüm daha da yükseliyor. Çarşamba akşamlarının dikkat çeken dizisinde yeni bölüm gelişmeleri merak ediliyor. İşte Sahipsizler 41. bölüm izleme linki ve detaylar…

Sahipsizler 41. bölüm izle! Star TV ile Sahipsizler son bölüm izle
  • ABONE OL

Star TV ekranlarında yayınlanan Sahipsizler dizisi, 41. bölümüyle izleyicinin karşısına çıkıyor. Başrollerinde Hazal Subaşı ve Kaan Miraç Sezen'in yer aldığı dizide yaşanacaklar şimdiden büyük merak uyandırdı. İşte Sahipsizler 41. bölüm izle linki ve detaylar…

SAHİPSİZLER 41. BÖLÜM İZLE

Star TV ekranlarında takip edilen dizinin yeni bölümüne aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.startv.com.tr/dizi/sahipsizler/bolumler

SAHİPSİZLER'DE GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Vahap Ağa'nın vurulmasıyla Devran büyük bir yıkım yaşar. Bu kaosu fırsat bilen Aras ise Hazar Demirci olarak sahalara geri döner. Aşiretin sermayesini çalan Aras, ağalara gönderdiği mesajla aşiretin desteğini kendine çekmek ister.

Öte yandan Uzunkaya çiftliğine dönen çocuklar, hafıza kaybı yaşayan anneleri Bala'nın kendilerini reddetmesiyle yıkılır. Bala'nın geçmişi hatırlaması için çiftlikten ayrılmamakta kararlı olan çocuklar çabalarını sürdürür. Annesini görünce fenalık geçiren Zeliha ise hamile olabileceğinden şüphelenerek test yaptırmaya karar verir.

Vahap'ın vurulduğunu öğrenen Azize, kocasının yanında durarak aşiretin bu zorlu günlerinde ona destek olur. Devran ise babasının intikamını almak ve aşiretin başına geçmek için harekete geçerek Hazar'ın maskesini düşürmeye çalışacaktır.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Sahipsizler 41. bölüm izle! Star TV ile Sahipsizler son bölüm izle
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz