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Giriş Tarihi: 30.3.2022 11:38 Son Güncelleme: 30.3.2022 13:00

Sahte alkol öldürdü

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Sahte alkol öldürdü

Antalya'da arkadaşıyla birlikte bisiklet tamircisinden 100 TL karşılığında aldığı alkolü tüketen Kazakistan vatandaşı Aida Kıkınadze (39) hayatını kaybetti.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesindeki bir sitede arkadaşı ile yaşayan Kazakistan vatandaşı Aida Kıkınadze, iddiaya göre bisiklet tamircisi olan bir kişiden 100 lira karşılığında alkol aldı. Akşam aldığı alkolün ardından uyuyan Kıkınadze'yi arkadaşı sabaha karşı uyandırmak istedi.

YATAĞINDA ÖLÜ BLUNDU

Kıkınadze'nin uyanmaması üzerine, arkadaşı 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarın ardından eve gelen sağlık ekibi, Kıkınadze'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sahte alkolün kurbanı olan Aida Kıkınadze'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olay sonrası alkolü satan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

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Sahte alkol öldürdü
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