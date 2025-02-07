Sahte alkole 33 can daha

Ankara'da son günlerde sahte içkiden 33 kişinin yaşamını yitirdiği ve 20 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğü açıklandı. İstanbul'da ise 14 Ocak'tan bu yana sahte içki kaynaklı 70 kişi can verdi. İstanbul ve Ankara'da toplam 40 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi. Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte son zamanlarda sahte içki kullanımına bağlı olarak 33 kişinin vefat ettiğini, 20 kişinin de hastanelerde yoğun bakımda tedavi altında olduğunu açıkladı.

ÖLÜMLER HIZLA ARTIYOR

33 can kaybının 12'sinin son iki hafta içinde yaşandığı kaydedildi. Sahte içki nedeniyle haklarında işlem yapılan 32 kişiden 13'ünün tutuklandığı öğrenildi. Yaklaşık 102 ton etil ve metil alkolün ele geçirildiği bilgisini veren Vali Şahin, bunun 62 tonunun süren operasyonlar bağlamında Düzce ve Konya'dan elde edildiğini, yaklaşık 40 tonunun da il sınırları içinde ele geçirildiğini anlattı. Şahin, şöyle devam etti: "Sahte alkol kullanımına bağlı olarak 33 vatandaşımız vefat etmiştir. Şu anda halihazırda 20 kişi de hastanelerimizde yoğun bakımda tedavi altındadır. Bu konuyla ilgili olarak hem kaçak alkol üretimi hem de satımı yapan 32 şahsa yönelik işlem yapılmış ve bunların 13'ü tutuklanmış, 17'si ise tutuklama talebiyle sevk edildikleri adli birimlerce adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."

İSTANBUL'DA 70 KİŞİ ÖLDÜ

Megakentte 14 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında sahte içki kaynaklı 70 kişi hayatını kaybetti. 150'den fazla kişinin de hastaneye başvurduğu öğrenildi. Sahte ve kaçak içkiyle mücadeleye yönelik çalışmalarla ilgili bilgi veren İstanbul Valisi Davut Gül, "Sahte ve kaçak alkolle mücadele kapsamında 190 şahıs yakalandı, 11'i tutuklandı, 86 bin 274 litre sahte-kaçak alkol ele geçirildi. Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelemizde 371 denetimde 126 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ele geçirilen tüm bu kaçak ürünlerin piyasaya sürülmesinin engellenmesiyle 259 milyon lira vergi kaybı önlendi" diye konuştu. Ankara ve İstanbul'da sahte içki nedeniyle toplam 40 kişinin tedavisi ise yoğun bakımda sürüyor.

383 LİTRE SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

ADANA İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki ve kaçak ürün bulunduğu belirlenen iş yeri, ikamet ve otomobilde arama yaptı. Adreslerde ve araçta yapılan aramalarda 383 litre sahte içki ve içki yapımında kullanılan 166 aroma kiti ele geçirildi. Ekipler, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Ziya RAMOĞLU / SABAH