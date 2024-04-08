Haberler Yaşam Haberleri Sahte bankacılara gece baskını! Bankacıyız diyerek 70 bin lira dolandırdılar
Giriş Tarihi: 8.4.2024 09:26 Son Güncelleme: 8.4.2024 09:41

Sahte bankacılara gece baskını! Bankacıyız diyerek 70 bin lira dolandırdılar

Kayseri’de özellikle yaşlı vatandaşları ziyaret ederek kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan 5 kişi, 70 bin lira dolandırdı. Vatandaşların şikayeti üzerine harekete geçen polis, güvenlik kameralarından tek tek tespit ettiği sahte bankacılara operasyon yaptı. Kıskıvrak yakalana 5 dolandırıcı gözaltın alındı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Sahte bankacılara gece baskını! Bankacıyız diyerek 70 bin lira dolandırdılar

Kayseri'nin Kocasinan İlçesinde polise banka görevlisi kılığında dolandırıcılık yapıldığı iddiası üzerine herekte geçen Kayseri emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Şikâyette bulunan yaşlı vatandaşların toplamda 70 bin lira dolandırıldığını belirleyen polis, şüphelilerin eşkalini belirlemek için bölgelerde bulunan 58 saatlik güvenlik kamera kaydını inceledi. Görüntülerden eşkâlleri tek tek belirlenen şüphelilerin daha sonra isim ve adreslerine ulaşıldı. Polis şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskınlar yaptı. 5 dolandırıcı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Sahte bankacılara gece baskını! Bankacıyız diyerek 70 bin lira dolandırdılar
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