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Giriş Tarihi: 11.11.2021 10:48 Son Güncelleme: 11.11.2021 11:07

İnternet üzerinden satıyorlardı! İstanbul'da 'Sahte Botoks' operasyonu

EMİR SOMER EMİR SOMER
İnternet üzerinden satıyorlardı! İstanbul’da ’Sahte Botoks’ operasyonu

İstanbul’da piyasa değeri yaklaşık bir milyon 350 bin 600 lira olan binlerce sahte botoks ve sahte dolgu ürünü ele geçirildi.

Operasyonu İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Geçmişte ölümlere yol açan "Sahte Botoks ve Sahte Dolgu" ürünlerine yönelik Ataşehir ve Ümraniye'de iki adrese baskın yapıldı.

Farklı markalara ait dört bin 264 adet botoks ilacı (Dudak dolgusu, kırışıklık önleyici, gençlik aşısı, burun askısı, yüz askısı ve kaş askısı), sıkılaştırma ve zayıflatma işlemi uygulanan üç cihaz ele geçirildi.

Yetkili ecza depolarında veya eczanelerde satılması gerekirken uygunsuz olarak depolanan ve satışa sürüldüğü belirlenen sahte botoks ve sahte dolgu ürünlerinin toplam piyasa değerinin yaklaşık bir milyon 350 bin 600 lira olduğu ifade edildi.

İNTERNET ÜZERİNDEN SATIYORLARDI

İnternet üzerinden sahte botoks ve sahte dolgu ilaçları ile tıbbi malzemelerin satışını yaptıkları iddia edilen U.G. ve E.E. isimli iki şüpheli "Kişilerin Hayatını Ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde Üretim Yapmak" suçundan ötürü gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen ürünler ve suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

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İnternet üzerinden satıyorlardı! İstanbul'da 'Sahte Botoks' operasyonu
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