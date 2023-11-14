Sahte doktor imzasıyla sentetik hap vurgunu

Çete üyelerinin başkalarının kimlik bilgileri ile muayene sırası alıp doktorun yanına gittikleri, kendilerini "eczane çalışanı" ve "hasta" olarak tanıtıp, bu sırada doktorun bilgisayara girdiği şifreyi izleyip öğrendikleri ortaya çıktı. Doktoru oyalayarak veya odasından çıkışını kollayan şüphelilerin, doktorun e-imza cihazını çaldıkları, çalamazlarsa başka bir gün tekrar gidip doktorun odasından çıkmasını bekleyerek hırsızlık yaptıkları saptandı.Şifresini öğrendikleri e-imza cihazı (token) ile kısa sürede farklı kişilere ait kimlik bilgileri ile uyuşturucu madde içeren ilaçları reçete ettikleri belirlendi. İlaçların ise yine kısa sürede kendileri veya üçüncü şahıslar aracılığı ile eczanelerden temin edildiği kaydedildi.Bazı eczacı ve eczane çalışanı şüphelilerin başkaları uyuşturucu içerikli renkli reçeteye tabii ilaç yazıldığını bilmelerine rağmen resmi makamları bilgilendirmedikleri öğrenildi. İstanbul, Antalya ve Kocaeli başta olmak üzere yüklü miktarda ilacı sürekli ve yoğun şekilde temin eden eczaneler olduğu belirlendi. Çete üyelerinin yazdıkları reçetelere konu ilaçları eczanelere almaya gittiklerinde, eczane çalışanları tarafından kimlik sunmaları istendiğinde farklı kimselere ait kimlik sundukları belirlendi.Şüphelilerin çaldıkları e-imza cihazları ile yazdıkları renkli reçeteye tabi ilaçları eczanelerden aldıktan sonra madde satıcısı olan kişilere bu ilaçları kargolarken başkaları adına kimlik bilgileri kullandığı belirtildi. şüphelilerin, bin 301 reçete yazdıkları, bu reçetelerin farklı kimseler adına yazılmış olduğu anlaşıldı.