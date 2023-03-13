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Giriş Tarihi: 13.3.2023 11:49 Son Güncelleme: 13.3.2023 11:58

Sahte doktor sahte muayenehanede yakalandı

İstanbul’da sahte bir diş doktoru, yasa dışı bir şekilde muayene yaptığı sahte Diş Hekimliği Ofisi’nde Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Sahte doktor sahte muayenehanede yakalandı

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar Hürriyet Mahallesi'nde tabelasız ve yasal olmayan bir şekilde kaçak bir Diş Hekimliği Ofisi olduğunu tespit etti. Adrese operasyon düzenlendi.

Hijyen koşullarına uymayan ve yasa dışı bir şekilde muayene yaptığı saptanan O.D. (37) isimli sahte doktor yakalanarak gözaltına alındı. Diş yapımı ve diş tedavisinde kullanılan çok sayıda malzemeye el konuldu.

Sahte doktor sahte muayenehanede yakalandı | Video

İş yerinin sahibi olduğu belirlenen O.D.'nin iş yeri açma ruhsatı ve mesleki yeterlilik belgesinin olmadığı da belirlendi. Adres Bağcılar İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlendi ve faaliyetlerine son verildi.

Sahte doktor O.D.'nin "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan kaydının olduğu da ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen sahte doktor "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Sahte doktor sahte muayenehanede yakalandı
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