Sahte hakimin dolandırıcılık oyununu taksicinin dikkati bozdu

Şırnak'ta kuyumculuk yapan S.İ.'yi arayan dolandırıcı kendisini Şırnak Adliyesi'nde hakim olarak tanıttı. Sahte hakim telefonda görüştüğü kuyumcuya "Annem hastaneye kaldırıldı, acil paraya ihtiyacım var" dedi. Diğer bir dolandırıcı da aynı anda Adana'da taksi durağı sahibi Murat Polat'ı (45) arayarak kendini eczacı olarak tanıtıp, Mersin Şehir Hastanesi'ne gitmek istediğini ücretin ne kadar olduğunu sordu ve hesap numarasını istedi. Dolandırıcılar, Şırnak'taki kuyumcuya Adana'daki Murat Polat'ın hesap numarasını verdi. Hesabına 4 bin lira yerine 180 bin lira para yattığını gören Polat, durumdan şüphelenerek soluğu poliste aldı. Dikkati sayesinde dolandırıcılık oyunu bozan Polat, "Bir başka insanın daha canının yanmasını istemeyiz. Meslektaşlarıma bu tip durumlarda direkt polise ulaşmasını, başkasının hesabına kesinlikle para göndermemesini tavsiye ediyorum" dedi. 180 bin lira para dolandırılan kuyumcuya geri gönderildi.

176 BİN LİRA FAZLA GÖNDERİNCE…

Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde taksi durağı sahibi Murat Polat, telefonda kendini eczacı olarak tanıtıp, Mersin Şehir Hastanesi'ne gitmek istediğini söyleyerek fiyat isteyen kişiye 4 bin lira teklif verdi. Teklifi kabul eden müşteri, Polat'ın banka hesabına 180 bin lira gönderdi. Müşteriye yüksek meblağın sebebini soran Polat, "Bizim bir işimiz çıktı. Sen Mersin'e git, aracına ilaç yükleyecekler. Paranın 176 bin lirasını göndereceğim banka hesabına aktar. İlaçları da Adana'ya getir" cevabı aldı. Durumdan şüphelenen Polat, 180 bin lirayı çektikten sonra İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ihbarda bulundu.

HAKİM OLARAK TANITTI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne giden Polat, dolandırıcılıkta 'hesapçı' olarak kullanıldığını öğrendi. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis, paranın Şırnak'ın Cizre ilçesindeki kuyumcu S.İ. tarafından gönderildiği saptadı. Araştırmasını derinleştiren ekipler, S.İ.'yi telefonlara arayıp, kendini Şırnak Adliyesi'nde hakim olarak tanıtan bir şüphelinin, "Annem hastaneye kaldırıldı, acil paraya ihtiyacım var. Parayı hesabıma gönderin, bir kişiyle altınları size ulaştıracağım" diyerek dolandırdığını belirledi.

"DOLANDIRICILIĞA ORTAK ETMEK İSTEDİLER"

Taksicilerin, zaman zaman bu tür dolandırıcılık olaylarında mağdur olduğunu belirten Polat, "Bizden hesap numarası istedi; 2 saat sonra yüklü miktarda para yattı. Arayıp, sorduğumuzda ise parayı çekmemizi ve başka bir hesaba aktarmamızı söyledi. Ben de bu olaydan şüphelendim. Bu sırada arayıp, paranın bir an önce yatırılmasını isteyip, suç duyurusunda bulunacaklarını söyleyerek tehdit ettiler. Hemen emniyete gelip, ihbarda bulundum. Paranın asıl sahibi Şırnak'ta bir kuyumcuymuş. Bizi de dolandırıcılığa ortak etmek istemişler" dedi.

PARA KUYUMCUYA GÖNDERİLDİ

Meslektaşlarını dolandırıcılık konusunda uyaran Polat, "Sık sık cep telefonlarımıza 'dolandırıcılık' konusunda uyarı mesajları geliyordu. Zaten polislerimiz de bu konularda mağdur olmamamız için bizi ziyaret edip, bilgilendirme çalışması yapıyorlar. Bir başka insanın daha canının yanmasını istemeyiz. Meslektaşlarıma bu tip durumlarda direkt polise ulaşmasını, başkasının hesabına kesinlikle para göndermemesini tavsiye ediyorum" dedi. Polis ekipleri, Polat ile birlikte banka şubesine gidip, dolandırılan 180 bin lirayı kuyumcu S.İ.'nin hesabına gönderdi. Şırnak polisi ise dolandırıcılık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.