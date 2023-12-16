Sahte içki yine can aldı

Balıkesir'ınEdremit ilçesinde Mustafa Ülkü (51), evinde ölü bulundu. Ülkü'nün sahte içkiden zehirlendiği ihtimali üzerinde durulurken, satıcı oldukları öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı. Diğer taraftan İstanbul'da Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki satmaya çalışan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 1 kişi yakalanırken 8 bin litre etil alkol ve 100 litre viski esansı ele geçirildi. Adıyaman'da sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. 1138 litre şarap, 20 litre etil alkol, iki ruhsatsız av tüfeği, bir kurusıkı tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan H.G., A.H. ve M.İ., sorgulanmak üzere karakola götürüldü.