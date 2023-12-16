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Giriş Tarihi: 17.12.2023

Sahte içki yine can aldı

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Sahte içki yine can aldı
Balıkesir'ın Edremit ilçesinde Mustafa Ülkü (51), evinde ölü bulundu. Ülkü'nün sahte içkiden zehirlendiği ihtimali üzerinde durulurken, satıcı oldukları öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı. Diğer taraftan İstanbul'da Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki satmaya çalışan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 1 kişi yakalanırken 8 bin litre etil alkol ve 100 litre viski esansı ele geçirildi. Adıyaman'da sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. 1138 litre şarap, 20 litre etil alkol, iki ruhsatsız av tüfeği, bir kurusıkı tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan H.G., A.H. ve M.İ., sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

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Sahte içki yine can aldı
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