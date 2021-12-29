Sahte içkiden bir kişi daha hayatını kaybetti

Ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastaneye kaldırılan Yüksek'in durumu ağırlaşınca Antalya'da özel bir hastaneye sevk edildi. Burada da durumu ağırlaşınca önceki akşam Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi&ne sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Yüksek kurtarılamadı. Cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.