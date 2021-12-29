Sahte içkiden bir kişi daha hayatını kaybetti

Antalya'da sahte içkiden turizmci evli ve 2 çocuk babası Şevket Yüksek (57) sahte içkinin kurbanı oldu. Kimden alındığı bilinmeyen alkolü 24 Aralık gecesinde tüketen Yüksek, görme bozukluğu yaşamaya başladı. Ardından bir anda fenalaştı.
Ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastaneye kaldırılan Yüksek'in durumu ağırlaşınca Antalya'da özel bir hastaneye sevk edildi. Burada da durumu ağırlaşınca önceki akşam Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi&ne sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Yüksek kurtarılamadı. Cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
ALANYA'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Otopsinin ardından Şevket Yüksek'in cenazesi memleketi Alanya'ya götürüldü. Burada sevenleri ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Yakıları sahte alkolü kimden aldığını bilmediklerini belirterek, "Bu illeti durdurun. Acımız çok büyük" diyerek üzüntülerini dile getirdi.
Öte yandan Antalya İl Jandarma Komutalığı ekipleri, Manavgat ilçesi,Side Mahallesinde alkol denetim uygulamasında kapsamında Ş... Usta isimli işletmede yapılan kontrolde; 5 litre el yapımı viski, 5 litre el yapımı rakı ve 5 litre etil alkol ele geçirildiği açıkladı Olay ile ilgili olarak şüpheli İ.Ç. hakkında adli işlem başlatıldığı açıkladı.