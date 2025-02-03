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Giriş Tarihi: 4.2.2025

Sahte kargo tuzağıyla milyonluk vurgun

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Sahte kargo tuzağıyla milyonluk vurgun
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya ve ikinci el eşya satışı yapan siteler üzerinden sahte ilanlar vererek vatandaşları dolandırdığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. İnternet üzerinden satın alınan bazı elektronik eşyaların satıcı tarafından gönderilmediği iddiaları üzerine başlatılan incelemede, 12 ayrı suç kaydı bulunan B.A (38), bir adet suç kaydı bulunan A.A. (27) ve A.A. (37) adlı şüpheliler tespit edildi. Küçükçekmece'de gözaltına alınan şüphelilerin uygun fiyata elektronik eşya ilanı verip, ödeme yapan müşterilere de sahte kargo irsaliyesi gönderdikleri ve bu yöntemle 430 kişiyi milyonlarca lira dolandırdıkları tespit edildi.
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Sahte kargo tuzağıyla milyonluk vurgun
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