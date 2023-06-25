Sahte kimlik inandırıcı değil

Antalya'da Adalet Meslek Yüksekokulu mezunu Zeliha Özdemir (37), ailesine söylediği "Hukuk Fakültesi'nde okudum" yalanını, ad ve soyadı aynı olan hâkim Zeliha Özdemir'in sicil numarası gibi bilgilerini kullanarak sürdürdü. Kendisine sahte kimlik hazırlayıp spor salonu üyeliğinden kasko indirimine kadar hâkimlere özgü hakları kullandı. Sahte kimliği kaybettiğinde de polise kayıp ihbarı yapmaktan da çekinmedi. Özdemir'in, kendini "Çeşme hâkimi" diye tanıtarak girdiği Antalya Adliyesi'nde tanışıp evlendiği Cumhuriyet Savcısı Alper Tunçer, eşinin adını HSK listelerinde göremeyip araştırınca gerçek ortaya çıktı. Gerçek hakim Zeliha Özdemir ve Tunçer'in şikâayetiyle tutuklanan sahte hakim 1 ay sonra serbest kaldı. "Resmi belgede sahtecilik" suçundan Antalya 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada mahkeme Zeliha Özdemir'in kendi imkanlarıyla evde oluşturduğu hâkim kartının aldatıcı özelliğinin ilk bakışta anlaşıldığı için beraat kararı verildi. Özdemir'in suçunu itiraf etmesine rağmen verilen karar, Bölge Adliye Mahkemesi'nce de onandı.