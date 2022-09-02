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Giriş Tarihi: 2.9.2022

Sahte kimlikle 9 ülke gezdi İstanbul’da yakayı ele verdi

EMİR SOMER EMİR SOMER
Sahte kimlikle 9 ülke gezdi İstanbul’da yakayı ele verdi
Avrupa Ligi'nde oynayan Amerikan Futbolu takımı Berlin Thunder, bir gösteri maçı yapmak için 26 Ağustos'ta Almanya'nın başkenti Berlin'den İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü'nün belge sahteciliği uzmanı polisleri, takımın Brezilya uyruklu defans oyuncusu Stanley Zeregbe'nin (25) verdiği Fransız kimlik kartının sahte olduğunu saptadı. Orjinaline yakın bir şekilde profesyonelce hazırlanmış sahte kimlikle tam 9 ülke gezdiği anlaşılan Zeregbe, "Kimliğim orjinal. Elbisemin cebinde çamaşır makinesinde yıkanmış, yıpranmış olabilir" dedi. Kimliğin sahte olduğu teknik incelemeyle netleşince rapor tutularak Stanley ilk uçakla Almanya'ya geri gönderildi.

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Sahte kimlikle 9 ülke gezdi İstanbul’da yakayı ele verdi
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