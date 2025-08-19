SON DAKİKA: Kırıkkale’de vahşet! Sahte kimlikle yakalanan kadın eşini öldürüp 9 ay banyoda saklamış...

Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Dere Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir kadını durdurdu. Kadın, polislere eski tip kimlik kartını ibraz etti.
Kimliğin sahte olduğundan şüphelenen ekipler, yaptıkları parmak izi sorgusunda kadının gerçek kimliğinin Fatma Sungur olduğunu tespit etti.
EŞİNİ ÖLDÜRÜP 9 AY BANYODA SAKLAMIŞ
Polis, yaptığı araştırmada şok bir gerçekle karşılaştı. Fatma Sungur'un 2007 yılında eşi Özgür Sungur'u (31) tabancayla öldürdükten sonra 9 ay boyunca evin banyosundaki küvete kapatıp, naylon poşetle sararak, çevreye pis koku yayılmasını önlemeye çalıştığı belirlendi.