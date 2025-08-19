Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Kırıkkale'de vahşet! Sahte kimlikle yakalanan kadın eşini öldürüp 9 ay banyoda saklamış...
Giriş Tarihi: 19.8.2025 12:14

Kırıkkale’de 18 yıl önce işlenen kan dondurucu bir cinayet yeniden gündeme geldi. 51 yaşındaki Fatma Sungur, eşini tabancayla öldürüp cesedini 9 ay boyunca banyoda sakladıktan sonra kayıplara karışmıştı. Hakkında 18 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, Konya’nın Meram ilçesinde sahte kimlikle yakalandı.

Yaşam
Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Dere Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir kadını durdurdu. Kadın, polislere eski tip kimlik kartını ibraz etti.

Kimliğin sahte olduğundan şüphelenen ekipler, yaptıkları parmak izi sorgusunda kadının gerçek kimliğinin Fatma Sungur olduğunu tespit etti.

EŞİNİ ÖLDÜRÜP 9 AY BANYODA SAKLAMIŞ

Polis, yaptığı araştırmada şok bir gerçekle karşılaştı. Fatma Sungur'un 2007 yılında eşi Özgür Sungur'u (31) tabancayla öldürdükten sonra 9 ay boyunca evin banyosundaki küvete kapatıp, naylon poşetle sararak, çevreye pis koku yayılmasını önlemeye çalıştığı belirlendi.

Hakkında tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek, hükümlü veya tutuklunun kaçması ve iftira suçlarından aranması ve toplamda 18 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sungur cezaevine teslim edildi.

