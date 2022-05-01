Sahte plaka kamuflajı tutmadı: Tek operasyonda 2 şebeke çökertildi

İstanbul Silivri'de son dönemde iş yerlerinde ve şantiye sahalarında yaşanan hırsızlık olaylarının ardından ilçe genelinde kapsamlı bir çalışma başlatan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, peşlerine düştükleri faillerin her defasında farklı olan sahte araç plakası kullandıklarını tespit etti. Şüphelileri mercek altına alan JASAT, 3 ay süre teknik takip neticesinde izini sürdükleri hırsızlık şebekesinin sahte araç plakası üreten başka bir suç örgütüyle bağlantılı olarak çalıştığını belirledi.

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16 ADRESE EŞZAMANLI OPERASYON

JASAT ekiplerinin dikkatinden kaçmayan bu ayrıntı neticesinde; kimlik ve adres bilgileri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için, Esenler ve Gaziosmanpaşa'da bulunan tam 16 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

SUÇLULAR İÇİN ONLAR SAHTE PLAKA BASMIŞLAR

Adreslerde bulunan 10 şüpheli gözaltına alınırken, arama çalışmalarında ise 200 kalıp tahtası, yüz kilo soyulmuş bakır kablo, 5 metre kalınlığında bakır kablo, yüz sahte plaka, plaka basma makinesi, plaka kesme makası, demir kesme makası ile satışlardan elde edilen yüklü miktarda nakit para ele geçirildi.

10 SUÇ AYDINLATILDI

Operasyon sonrası yapılan incelemeler ve şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, Silivri'de son 3 ayda gerçekleşen 10 nitelikli hırsızlık olayı aydınlatıldı.

ÖRGÜT LİDERİ YAKALANDI

Aralarında suç örgütü liderinin de bulunduğu 10 şüpheli, jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı adliyede serbest bırakılırken 4'ü de tutuklandı.