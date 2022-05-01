Video Yaşam Sahte plaka kamuflajı tutmadı: Tek opersyonda 2 şebeke çöktü | Video
Sahte plaka kamuflajı tutmadı: Tek opersyonda 2 şebeke çöktü | Video

Sahte plaka kamuflajı tutmadı: Tek opersyonda 2 şebeke çöktü | Video

01.05.2022 | 09:06

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İstanbul Silivri'de şantiye sahalarından yüklü miktarda inşaat malzemesi çalındı. Failleri yakalamak için çalışma başlatan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, peşinde olduğu soyguncu çetenin, suçlular için sahte araç plakası imal eden başka bir şebekeyle bağlantılı olduğunu belirledi. İki ayrı örgütü yaklaşık 3 ay boyunca adım adım takip eden jandarma, 16 ayrı adrese düzenlediği el zamanlı operasyonla aralarında şebeke liderinin de bulunduğu 10 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı serbest bırakıldı, 4'ü tutuklandı.

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İstanbul Silivri'de son dönemde iş yerlerinde ve şantiye sahalarında yaşanan hırsızlık olaylarının ardından ilçe genelinde kapsamlı bir çalışma başlatan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, peşlerine düştükleri faillerin her defasında farklı olan sahte araç plakası kullandıklarını tespit etti. Şüphelileri mercek altına alan JASAT, 3 ay süre teknik takip neticesinde izini sürdükleri hırsızlık şebekesinin sahte araç plakası üreten başka bir suç örgütüyle bağlantılı olarak çalıştığını belirledi.

16 ADRESE EŞZAMANLI OPERASYON
JASAT ekiplerinin dikkatinden kaçmayan bu ayrıntı neticesinde; kimlik ve adres bilgileri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için, Esenler ve Gaziosmanpaşa'da bulunan tam 16 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

SUÇLULAR İÇİN ONLAR SAHTE PLAKA BASMIŞLAR
Adreslerde bulunan 10 şüpheli gözaltına alınırken, arama çalışmalarında ise 200 kalıp tahtası, yüz kilo soyulmuş bakır kablo, 5 metre kalınlığında bakır kablo, yüz sahte plaka, plaka basma makinesi, plaka kesme makası, demir kesme makası ile satışlardan elde edilen yüklü miktarda nakit para ele geçirildi.

10 SUÇ AYDINLATILDI
Operasyon sonrası yapılan incelemeler ve şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, Silivri'de son 3 ayda gerçekleşen 10 nitelikli hırsızlık olayı aydınlatıldı.

ÖRGÜT LİDERİ YAKALANDI
Aralarında suç örgütü liderinin de bulunduğu 10 şüpheli, jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı adliyede serbest bırakılırken 4'ü de tutuklandı.

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