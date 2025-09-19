Sahte polis ve savcıdan 37 milyonluk vurgun

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, kendilerini polis, savcı olarak tanıtan zanlılar 9 kişiden 37 milyon 550 bin lira dolandırdı. 24 şüphelinin yakalandığı operasyonda 18 kişi tutuklanırken 6 zanlı hakkında adli kontrol kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında, kendilerini polis, savcı olarak tanıtan kişilerin yönlendirmesiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği belirlenen 24 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin, 9 mağdurdan toplamda 37 milyon 550 bin lira dolandırdıkları ortaya çıktı.

18 KİŞİ TUTUKLANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'yle birlikte yürütülen soruşturmalar kapsamında, 24 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sevk edilen zanlılardan 18'i tutuklanırken 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.