Haberler Yaşam Haberleri Sahte polis yalanıyla telefon vurgunu: Telefondaki ses 1 milyon 740 bin liraya mal oldu
Giriş Tarihi: 27.12.2024 11:23 Son Güncelleme: 27.12.2024 11:27

Sahte polis yalanıyla telefon vurgunu: Telefondaki ses 1 milyon 740 bin liraya mal oldu

İstanbul Güngören’de telefonla aradıkları 62 yaşındaki ev hanımı M.B.’ye kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar kadından 1 milyon 740 bin lira aldı. Telefondaki sahte polisin adınız terör örgütü soruşturmasına karışmış yalanına inanan kadın 1.5 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını elleriyle teslim etti 240 lirayı da verilen iban adresine aktardı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri iban adresinin sahipleri ve onları yönlendiren 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Sahte polis yalanıyla telefon vurgunu: Telefondaki ses 1 milyon 740 bin liraya mal oldu

Güngören'de ikamet eden ev hanımı M.B.'yi 16 Aralık günü bir kişi aradı. Kendisini polis olarak tanıtıp kadına hakkınızda terör örgütü soruşturması var. Biz sizin masum olduğunuzu biliyoruz ancak soruşturmamız bitene kadar evinizdeki para ve değerli eşyaların güvenceye alınması gerekiyor dedi. Ardından eve bir kişi geldi kadın 1 milyon 500 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını eve gelen kişiye elleriyle teslim etti. Bununla beraber banka hesabındaki 240 bin lirayı da verilen İban adresine gönderdi.

İBAN SAHİBİ VE YÖNLENDİRİCİ YAKALANDI

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan M.B. hemen polise gidip şikayetçi oldu. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda M.B.'nin parayı transfer ettiği iban sahibi E.Ö.(42) M.C.K (28) ve U.G.(48) gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Yapılan sorgulamalarda aynı şüphelilerin Mersin'de ev hanımlığı yapan 69 yaşındaki M.A.'yı da aynı şekilde arayıp 95 bin lirasını aldıkları öğrenildi. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Sahte polis yalanıyla telefon vurgunu: Telefondaki ses 1 milyon 740 bin liraya mal oldu
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