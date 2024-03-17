Sahte psikoloğa taciz cezası

Konya'da yaşayan F.F., 2 yıl önce lise son sınıfa giderken, hem dersleri konusunda hem de özgüven eksikliği nedeniyle yardım almaya karar verip, bir danışmanlık merkezine gitti. Burada psikolog olarak bildiği M.E.D'nin (68) seanslarına katılan genç kız, bir süre sonra tacize uğradı. M.E.D. genç kızın yanağına dokunup, 'buralar şefkat, merhamet', daha sonra ise dudaklarına dokunup, 'burası sadece özel kişiler tarafından öpülebilir, seni öpebilir miyim?' dedikten sonra genç kızı zorla dudağından öptü. Genç kızın durumu anlatması üzerine aile şikayette bulundu. Gözaltına alınan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan M.E.D. hakkında 'sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada kendisini savunan M.E.D. ifadesinde, ticaretle uğraştığını ve BAĞ-KUR'dan emekli olduğunu, eski eşi S.K'ya ait danışmanlık merkezinde ara sıra öğrencilere eğitim koçluğu, ders çalışması, ders ve sınav başarısı konusunda eğitim verdiğini öne sürerek, suçlamaları kabul etmedi. Davayı sonuçlandıran mahkeme, M.E.D'yi 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Tacizciye hiçbir indirim de uygulamadı.