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Giriş Tarihi: 11.3.2022 21:27 Son Güncelleme: 11.3.2022 22:58

Sahte rapor çetesinde 51 kişi tutuklandı

ABBAS ÇAKAR
Sahte rapor çetesinde 51 kişi tutuklandı

Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, usulsüz olarak engelli, iş göremezlik ve istirahat raporu alınmasını sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 93 şüpheliden 67’si Gebze Adliyesine sevk edildi. Akşam geç saatlere kadar devam eden sorguları sonucu, şüphelilerden 51 kişi tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mali suçların engellenmesi ve takibine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yurt genelinde örgütlenmiş büyük bir sahte rapor çetesini çökertti. Yapılan araştırmalar ve elde edilen deliller doğrultusunda, 8 Mart'ta Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Tokat, Düzce ve Samsun illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 93 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 26'sı e ifadeleri sonrası serbest kalırken, 67'si işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Akşam saatlerine kadar devam eden sorguları sonucu şüphelilerden 51'i tutuklanırken, 2 kişi ev hapsi aldı. 4'ü adli kontrol olmak üzere diğer şüpheliler ise sorgulamaları sonucu serbest kaldı

93 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, 8 Mart'ta, usulsüz olarak engelli sağlık kurulu raporu ile rüşvet karşılığı iş göremezlik-istirahat sağlık raporu alınmasını sağlayan kişilerin yakalanması için Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Tokat, Düzce ve Samsun'da eş zamanlı düzenlediği operasyonda, 3 doktor, 2 hemşire, bir sekreter ve eczacının da aralarında olduğu 93 kişiyi gözaltına almıştı. Ayrıca yapılan baskınlarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca ve suça konu yazışmaların yer aldığı ajandalar ile çok sayıda ilaç ele geçirilmişti

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Sahte rapor çetesinde 51 kişi tutuklandı
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