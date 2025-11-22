Sahte reçete çetesine darbe

İstanbul Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu'nun 2020'de kurum içerisinde usulsüzlük tespit etmesi üzerine yaptığı suç duyurusuyla açılan soruşturma sonucunda dün operasyon düzenlendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sorşturması kapsamında hastanenin çocuk psikiyatri bölümünde görevli bir doktor öncülüğünde kişisel verilerini ele geçirdikleri hastaları hastane sistemine kayıt yapmadan muayene etmiş gibi göstererek SGK'ya fatura eden çetenin 6 üyesi gözaltına alındı. Kamuyu 112 milyon TL zarara uğratan hastanenin eski çalışanı Prof. Dr. A.E., tıbbi sekreter N.D., eczacı Y.E., eczacı A.H., eczane çalışanı R.Ç., ilaç mümessili C.K. ve firari E.Ç., 'Resmi belgede sahtecilik', 'dolandırıcılık', 'Verileri hukuka aykırı olarak ele verme ve geçirmek'le suçlanıyor. Temin edilen ilaçların bir kısmının kimliği belirsiz yabancı uyruklu şahıslara satıldığı da tespit edildi.