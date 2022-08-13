Sahte ürünleri orijinal diye satıyorlar

İNTERNET üzerinden faaliyet yürüten pazaryerlerinde bazı satıcıların sahte deterjan ya da kozmetik ürünlerini "orijinal" diyerek sattığını belirten uzmanlar, tüketicileri uyarıyor. Tüketicilerin son dönemlerdeki yeni kâbusu sahte ürün satışları. Özellikle internet üzerinden yapılan bu satışlarda, ürünün orijinal fotoğrafları kullanılırken, tüketiciye benzer ambalajla sahte ürünler ya da kalitesi düşük ürünler gönderiliyor. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu bu ürünlerin 14 gün iade süresi olduğunu ancak iade taleplerinin genellikle "Paket açılmış" gerekçesiyle kabul edilmediğini belirterek vatandaşları uyardı. Ağaoğlu, "Bu noktada en önemli husus, tüketiciler söz konusu iade taleplerini, 'Mesafeli Sözleşme Cayma Hakkı' olarak değil de 'Ayıplı Ürün' nedeniyle gerçekleştirmelidir. Başka tüketicilerin de mağduriyetini önlemek adına, durumu fotoğraf, video, belge ve tıbbi raporlarını da ekleyerek, faillerin tespit edilip cezalandırılmasını talebiyle kamu sağlığını tehdit eden ürünleri piyasaya süren kişi veya kişiler hakkında mutlaka Cumhuriyet Savcılığı'na başvurulmalıdır" dedi.