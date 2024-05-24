Şaibesiz mülakat

20 bin sözleşmeli öğretmen alımında uygulanacak mülakatlara yönelik tüm detaylar belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önceki gün Sözleşmeli Öğretmen Sınav Rehberi'ni yayımladı. Öğretmen mülakatlarındaki tüm şaibeyi gidermek için oldukça şeffaf ve adil bir süreç yürütülecek. Adaylar kendilerine yöneltilecek soruları elektronik kura yöntemiyle seçecek. Bunun için MEB bünyesinde ÖSYM'ye benzer bir soru havuzu oluşturuldu. Aday mülakata girmeden önce ilgili sistemin butonuna kendi basacak ve rastgele çıkan soruları yanıtlayacak. Diğer detaylar şöyle:Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvurular 31 Mayıs'ta tamamlanacak. Başvurusu onaylanan adaylardan KPSS'de ilgili puan türüne göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere belirlenen kontenjan sayısının 3 katı aday, yerleştirildikleri sınav merkezlerinde sözlü sınava alınacak.Sorular elektronik kura ile belirlenecek. Daha sonra komisyon, adaya yöneltilecek soruların yer aldığı soru cevap kâğıdının çıktısını alacak ve soru cevap kâğıdında 3 soru yer alacak. Sorular "Alanına ait bir ders işlenişinin veya öğrencilerle gerçekleştirilecek çalışmaların nasıl yapılacağının örneklerle açıklanması, genel kültür ve eğitim" konu başlıklarından oluşacak.Mülakatlarda adaylara sorulacak sorulardan biri adayın alanıyla ilgili bir dersin işlenişinin veya öğrencilerle yapılacak çalışmaların örneklerle açıklanması olacak. Yani aday komisyona ders anlatacak Adaydan, bu soruya cevap verirken sınıf ortamında nasıl ders işleyeceğini, hangi detaylara değineceğini, hangi yöntemleri kullanacağını örnekler vererek açıklaması beklenecek.Adayların iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri başlıklarına yönelik değerlendirilmesinde tüm sorulara vermiş oldukları cevaplar dikkate alınacak.Sözlü sınavların şeffaf ve güvenli bir biçimde yürütülmesi için adayların sözlü sınavdaki tüm cevaplar kayıt altına alınacak ve cevapları kâğıda el yazıları ile yazmaları istenecek. Adaylar sorulara verdikleri cevapları, çıktı alınan soru cevap kâğıdına kendi el yazısı ile yazarak imzalayacak ve komisyona teslim ederek sınav salonundan ayrılacak. Mülakat 45 dakika sürecek.Sözlü sınav komisyonu bir başkan, 2 üye olmak üzere toplam 3 kişiden oluşacak. Komisyon üyeleri sınav günü hangi komisyonda görevli olduklarını sınav binasına giriş yaptıktan sonra öğrenecek. Adaylar da hangi komisyonda sınava gireceklerini sınav günü ve saatinde sınav binasına girdikten sonra öğrenecek.