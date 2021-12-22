Haberler Yaşam Haberleri SAK ekipleri AFAD’ın düzenlediği tatbikata katıldı
Giriş Tarihi: 22.12.2021 18:58

SAK ekipleri AFAD’ın düzenlediği tatbikata katıldı

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
SAK ekipleri AFAD’ın düzenlediği tatbikata katıldı

Silivri Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, AFAD tarafından Tekirdağ’da düzenlenen tatbikat programına katıldı. Tatbikatta olası bir depremde yapılacak arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra koordinasyon, sevk ve idare üzerine çalışmalar gerçekleştirildi.

Silivri Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri (SAK), İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Tekirdağ'da düzenlenen arama kurtarma tatbikatına katıldı.

17-19 Aralık 2021 tarihleri arasında icra edilen tatbikatta Türkiye Afet Müdahale Planına (TAMP) göre afet ve acil durumlarda faaliyet göstermek üzere AFAD'a akredite edilen kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarından toplam 600 personel yer aldı. Gece ve gündüz olmak üzere iki etaba ayrılan tatbikatta olası bir depremde yapılacak arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra koordinasyon, sevk ve idare üzerine çalışmalar gerçekleştirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Merkez Bankası, kur korumalı TL vadeli mevduat için ilk döviz kuru rakamlarını açıkladı
Son dakika: ABD’li diplomata suçüstü... Kendi pasaportuyla kaçırmaya çalışırken yakalandı....
Son dakika: Memura zam için Ankara'da kritik temaslar! Memur-Sen'den ilk açıklama: Ek zam talebimizi ilettik
Türk lirasına yoğun ilgi: 38 yılın en büyük yükselişi
SON DAKİKA: Memura ek zam için Ankara'da peş peşe kritik temaslar! Gözler o saate çevrildi! Başkan Erdoğan kabul edecek...
Başkan Erdoğan: Kifayetsiz siyasetçilere darbe heveslilerine sesleniyorum! Türk Milleti kazanacak siz kaybedeceksiniz
SON DAKİKA | Döviz kurları çakıldı: Benzin, motorin ve LPG fiyatları için ‘Ciddi düşüş’ olacak
Ne oldu iktisat bilimi kurallarınıza?
Bunlar ekonomist değil spekülatör! 'Dolar 50 TL olacak' diyerek vatandaşı kandırdılar! Binlerce kişi mağdur...
Başkan Erdoğan duyurmuştu! İşte 10 soruda "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" desteği
ARKADAŞINA GÖNDER
SAK ekipleri AFAD’ın düzenlediği tatbikata katıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA