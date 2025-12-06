Haberler Yaşam Haberleri Sakarya D-100'de feci kaza: İki otomobil birbirine girdi! 1 ölü, 3 yaralı
Giriş Tarihi: 6.12.2025 09:42

Sakarya'nın Hendek ilçesi D-100 kara yolunda iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada 2'si ağır yaralanan 3 kişi hastaeye kaldırıldı.

İHA Yaşam
Sakarya'nın Hendek ilçesi D-100 kara yolunda iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sezgin Alaylı idaresindeki otomobil ile A.İ. idaresindeki otomobil çarpıştı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Meydana gelen kazada Sezgin Alaylı olay yerinde hayatını kaybederken A.İ. (34), K.P. (22) M.K.İ. (25) yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. A.İ. ve K.P.'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yeri polislerinin yaptıkları incelemenin ardından ise Sezgin Alaylı'nın cenazesi hastane morguna sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

