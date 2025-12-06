Sakarya D-100’de feci kaza: İki otomobil birbirine girdi! 1 ölü, 3 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesi D-100 kara yolunda iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sezgin Alaylı idaresindeki otomobil ile A.İ. idaresindeki otomobil çarpıştı.