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Giriş Tarihi: 11.8.2024 15:50

Sakarya'da ilginç olay: Balık tutarken öldü!

Sakarya'da 50 yaşındaki Metin Kafalı, balık tuttuğu sırada bir anda yere yığıldı. Arkadaşları hemen olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı. Ekiplerin yaptığı muayenede, Kafalı'nın nereden geldiği belli olmayan kurşunun isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği anlaşıldı.

İHA
Sakarya’da ilginç olay: Balık tutarken öldü!

Sakarya Nehri kenarına balık tutmaya giden iki arkadaştan 50 yaşındaki Metin Kafalı, biranda yere yığıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında Kafalı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Kafalı, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerde Kafalı'nın vücuduna kurşun isabet etmesi neticesinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Sakarya'da ilginç olay: Balık tutarken öldü!
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