Sakarya’da kahreden kaza: Ömrünün baharındaydı...

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü çıkarttı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tevfik Türkcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Türkcan'ın cenazesi kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. TIR sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı...