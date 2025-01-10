Sakarya’da metrobüs çalışmaları sürüyor

Sakarya'da hayata geçirilecek 17 kilometrelik 11 istasyondan oluşan metrobüs projesinde çalışmalar devam ediyor. Metrobüs hattındaki çalışmaları yerinde inceleyen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kentin ulaşımına konfor sağlayacak çalışmanın şehre hayırlı olmasını diledi. Metrobüsün Türkiye'de çok fazla kentte kullanılmadığına dikkati çeken Alemdar, "Türkiye'de metrobüsü kullanan ikinci şehir olmakla beraber şehirdeki insanlarımızın daha güvenli, daha hızlı ve seyahat özgürlüğünü genişletecek çalışma anlayışı ortaya koyduk. Seçim beyannamemizde ifade ettiğimiz gibi 'Sakarya'daki ulaşımı en modern ve en güvenli şekilde yaparken en uygun şartlarda insanlarımızı taşımaya gayret edeceğiz' dedik. Bugün de mevcut hat otobüslerimizi çalıştırırken diğer taraftan Arifiye-Adapazarı arasındaki ADARAY'ımızı başlattık" dedi. AA