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Giriş Tarihi: 30.12.2024 14:52

Sakarya'da vahşet: 3 aylık eşe 20'den fazla bıçak darbesi!

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 33 yaşındaki S.K. 3 ay önce evlendiği ve boşanma aşamasında olduğu eşi 26 yaşındaki E.K.'yi bıçakla ağır yaraladı. Polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan S.K. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Sakarya’da vahşet: 3 aylık eşe 20’den fazla bıçak darbesi!

Üç ay önce evlenen S.K. ile E.K. çifti, boşanma kararı alıp, dava açtı. Yaklaşık 1 aydır eşinden ayrı, babaevinde yaşayan E.K., eşinin talebi üzerine son kez görüşmek için dün Hendek ilçesine bağlı Yeni Mahalle'deki evlerine gitti.

Evde çıkan tartışmanın ardından S.K., bıçakla eşi E.K.'ye saldırdı. Vücudunun birçok yerine aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan kadın, sağlık ekipleri tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. E.K.'nin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kaçan S.K. de polis ekipleri tarafından yakalandı. S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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Sakarya'da vahşet: 3 aylık eşe 20'den fazla bıçak darbesi!
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