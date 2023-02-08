Sakarya’dan deprem bölgesine 40 TIR yardım gitti

Büyükşehir bölgede depremden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için üstün gayret gösteriyor. Depremin ilk gününden itibaren Kahramanmaraş ve çevre illere arama kurtarma ekipleri, ekipmanlar ve iş makineleri gönderen Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yürüttüğü temel ihtiyaç malzemelerini kapsayan yardım kampanyasıyla bölge halkının yaralarını sarmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi İl genelinde yürüttüğü yardım kampanyasıyla depremzedelerin kuru gıda, uyku tulumu, cep ısıtıcısı, polar, battaniye, eldiven, kışlık bot, içlik, hijyen ürünleri, çocuk bezi, çadır ve çadır sobası, powerbank gibi hayati önem taşıyan ürünlerin toplanması için yardım kampanyasını başlattı. SASKİ Teknik birimlerde toplanan ürünler ihtiyaç sahiplerine güvenli ve hızlı bir şekilde ulaştırılıyor. Kampanyanın 3. gününde deprem bölgelerine gönderilen tır sayısı 40'a ulaştı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Güzel Sakarya'mızın yardımsever, vefalı ve vatan sevdalısı insanlarına yoğun ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. 17 Ağustos'u yaşayan bu şehrin insanları, 10 ilde 13 buçuk milyon insanın yaşadığı bu acıyı derinden hissetmiştir Bu kapsamda belirttiğimiz adrese kampanya süresince. Binlerce kişi gelmiş ve güçlü bir dayanışma ortamı oluşmuştur. Kol kola verdiğimiz, gücümüze güç katan Sakarya halkına, yaraları sarmak için ortaya koyulan mücadele tüm hızıyla devam ediyor. SASKİ Teknik Birimler Kampüsü'nde yardımlarınızı sağlıklı bir şekilde depremzedelere ulaştırmak için bekliyoruz" denildi.