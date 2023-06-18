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Giriş Tarihi: 18.6.2023

Sakarya’dan Kırıkhan’a deprem konutu

Kocaeli’nde yaşayan üç işadamı depremzedeler için kolları sıvadı. Beş katlı binanın kolon ve bağlantıları Sakarya’da yapılacak, Hatay Kırıkhan’da monte edilecek

AA
Sakarya’dan Kırıkhan’a deprem konutu
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler sonrası Kocaeli'de yaşayan iş insanı Alper Kanca ile arkadaşları Vedat Pehlivan ve Günhan Karakullukçu, depremzedeler için kalıcı bir şeyler yapmaya karar verdi. Bölgedeki barınma sorunun çözümü için de harekete geçti. İlk aşamada depremzedelere barınma imkanı sunacak daha sonra da öğrencilerin kalacağı yurt olarak kullanılacak bina yapmaya karar vereren Kanca ve arkadaşları, 10 kişiden oluşan destek grubuyla, bir oda ve salon şeklinde 58 daireden oluşan "Depremzede için geçici konut, öğrenci için kalıcı yurt" projesini hazırladı.



Bu kapsamda yapılacak 3 bin 200 metrekarelik 5 katlı bina için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Kırıkhan Meslek Yüksekokulu bitişiğindeki alana temel atıldı. Sanayici Alper Kanca, depremzedelere destek olmak amacıyla hazırladıkları proje kapsamında temeli atılan inşaatta çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.



Kanca, binaların 5 katlı olacağını belirterek, şöyle konuştu: "Ağustos sonu itibarıyla 58 ailenin başını sokabileceği bir geçici konut olarak düşündük. Aileler çıktığı zaman binayı yurt olabilecek şekilde tasarladık. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile öyle konuştuk binamızda bulunan odalarda dört öğrencinin kalabileceği yurt birimine dönüşecek. 2 yıl sonra yaklaşık 200 civarında öğrencinin kalabileceği bir yurda dönüşecektir. Bina çelikten yapılacak. Binanın yüzde 70'i deprem bölgesi dışında hatta Adapazarı'nda yapılacak. İmar edilecek bütün kolonlar, bağlantıları Sakarya'dan deprem bölgesine taşınacak. Binanın sadece montajı orada yapılacak. Bu sayede dört ayda bitirebileceğiz binayı."

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Sakarya’dan Kırıkhan’a deprem konutu
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